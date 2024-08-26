"الندوة العالمية" تناقش تحديات المواطنة للأقليات المسلمة في أوروبا

وجاء الملتقى تحت رعاية الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح الوهيبي، وشارك فيه الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو الهيئة الشرعية بالندوة، والدكتور أحمد بن محمد الدبيان المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي بلندن، والدكتور سناد تشيمات أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو ومدير مركز الوسطية للحوار، ومحمد يوستيتش مدير الشؤون الخارجية والمغتربين بالمشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك والسفير السابق للبوسنة والهرسك في السعودية، ومهاجري زيان رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية بسويسرا، والدكتور محمد الغمقي أستاذ التاريخ الإسلامي بفرنسا، والدكتور أبو العلاء ناجي الغيثي رئيس المركز الثقافي الإسلامي في رومانيا، وشريف السليماني خطيب مسجد الفتح بمدينة خانت ببلجيكا، والأستاذ الدكتور سليمان بن قاسم العيد رئيس لجنة شباب أوروبا بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، وغيرهم من المتحدثين الذين تناولوا دور الأقليات المسلمة في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وإبراز أوجه التحديات التي تواجه مسلمي القارة الأوروبية في هذا الشأن.