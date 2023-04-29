رئيس جامعة فيصل يرعى حفل "اليوم العالمي للطب البيطري" بالأحساء
يرعى رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، الاحتفال بـ"اليوم العالمي للطب البيطري" للعام 2023م، تحت شعار "التنوع والإنصاف والشمول"، الذي تنظمه الجمعية الطبية البيطرية السعودية، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل.
ينطلق الاحتفال، الاثنين 18 شوال الجاري، الموافق 8 مايو المقبل، الساعة 10 صباحًا، بقاعة القبة في جامعة الملك فيصل بالأحساء.
بدوره، قال رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية الأستاذ الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للطب البيطري: يحتفل كل عام في السبت الأخير من شهر أبريل، والذي يصادف هذا العام 29 أبريل، باليوم العالمي للطب البيطري والجمعية البيطرية العالمية، واضعة شعار العام لهذا اليوم "التنوع والإنصاف والشمول"، دعمًا للطبيب البيطري، وتعزيزًا لرفاهيته، لما يقوم به من أعمال كبيرة وإنجازات عظيمة ومواجهة تحديات كبيرة خلال عمله.
وهنأ الدكتور "الشامي"، جميع الأطباء البيطريين بهذه المناسبة، قائلاً: فخور بكم، وأشيد بالأدوار الكبيرة التي تقومون بها في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان والحيوان والبيئة المحيطة بِنَا، من خلال مفهوم الصحة الواحدة.
وأضاف: يكون ذلك من خلال الحفاظ على البيئة المحيطة بنا، والمراقبة، والكشف على الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، والعمل على وضع الخطط اللازمة للوقاية منها، وعدم انتقالها إلى الإنسان.
ونوه "الشامي" إلى دورهم الكبير في الحفاظ على الثروة الحيوانية، والعمل على تنميتها، وزيادة معدلات الإنتاج، مما يساهم ذلك في تعزيز الأمن الغذائي لمملكتنا الغالية، ومما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما نوه إلى أن لهم دورًا كبيرًا في الكشف ومراقبة الأغذية والتأكد من صحتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى العديد من الأدوار التي يقومون بها، داعيًا جميع الأطباء البيطريين، وطلبة كلية الطب البيطري للمشاركة في هذه الاحتفالية.