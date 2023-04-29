رئيس جامعة فيصل يرعى حفل "اليوم العالمي للطب البيطري" بالأحساء

بدوره، قال رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية الأستاذ الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للطب البيطري: يحتفل كل عام في السبت الأخير من شهر أبريل، والذي يصادف هذا العام 29 أبريل، باليوم العالمي للطب البيطري والجمعية البيطرية العالمية، واضعة شعار العام لهذا اليوم "التنوع والإنصاف والشمول"، دعمًا للطبيب البيطري، وتعزيزًا لرفاهيته، لما يقوم به من أعمال كبيرة وإنجازات عظيمة ومواجهة تحديات كبيرة خلال عمله.