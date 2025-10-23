مدير "هلال الباحة" يتفقد بني حسن ويعلن دعمها بنقطة إسعافية صيف 2025

في خطوة لتعزيز الخدمات الإسعافية بمحافظة بني حسن، أجرى مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، الأستاذ سلطان بن سعد المالكي، زيارة تفقدية للمحافظة، شملت لقاء محافظ بني حسن، الأستاذ ناصر بن سعيد المالكي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة جودة الخدمات المقدمة، وسبل رفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، إضافة إلى دور الهيئة في تدريب 25% من سكان منطقة الباحة على الإسعافات الأولية بحلول عام 2025، ضمن برامج توعوية ومجتمعية شاملة.
وثمّن محافظ بني حسن جهود الفرع، معلنًا دعم المحافظة خلال صيف 2025 بنقطة إسعافية في مركز قرن ظبي.
كما شملت الزيارة تفقد مركز الهلال الأحمر بالمحافظة، حيث اطّلع المالكي على سير العمل وجاهزية الفرق الإسعافية، واستمع إلى ملاحظات الموظفين، مؤكدًا حرص الهيئة على تهيئة بيئة عمل مناسبة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
واختتمت الزيارة بتقديم الشكر لمنسوبي المركز تقديرًا لجهودهم الميدانية ودورهم الإنساني النبيل.
رافق المالكي في زيارته كلٌّ من: المساعد للدعم والمساندة عبدالله محمد الغامدي، والمساعد للعمليات الإسعافية عبدالله الزهراني، ومدير الاتصال المؤسسي عماد الزهراني، وكبير مسعفي قطاع السراة الأستاذ أحمد شرقي.