مدير "هلال الباحة" يتفقد بني حسن ويعلن دعمها بنقطة إسعافية صيف 2025

في خطوة لتعزيز الخدمات الإسعافية بمحافظة بني حسن، أجرى مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، الأستاذ سلطان بن سعد المالكي، زيارة تفقدية للمحافظة، شملت لقاء محافظ بني حسن، الأستاذ ناصر بن سعيد المالكي.