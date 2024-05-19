استمر لمدة ثلاثة أيام.. اختتام المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي "جيدس"

اختتمت أعمال معرض "جيدس" الدولي للتطوير والدعم التعليمي، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام. وشهد المعرض استضافة أكثر من عشرين متحدثاً مميزاً من خبراء ومبتكرين في مجالات متنوعة، ناقشوا عديد المواضيع الهامة المتعلقة بالتكنولوجيا والمناهج الدراسية وأثر استخدام الأجهزة الذكية على الأطفال، بما في ذلك الحالات الخاصة.
كما تناولوا موضوع الروبوتيك وأبرز التحديات وفرص التطور، مع استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في هذه القطاعات.
واستضاف "جيدس" خبراء يابانيين بدعوة من شركة "أدلاس"، حيث ناقشوا أهمية إدراج تعلم الروبوتيك في المناهج المدرسية منذ الصفوف الأولى.
وقدم المتحدثون خلال المعرض محاضرات وندوات وجلسات حوارية تناولت مواضيع متعددة.
جمع المعرض بين قادة الصناعات التعليمية والتكنولوجية للتعرف على أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعات، مما أتاح لهم بناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والالتقاء مباشرة بالجمهور من صناع القرار وقطاع الأعمال والطلاب والمدرسين وغيرهم. كان الهدف من ذلك تعزيز النمو والازدهار لدى الشركات عبر استهداف العملاء المحتملين.
أتاح معرض "جيدس" فرصة لكافة الجهات المستهدفة والأفراد أن يكونوا جزءاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والاقتصاد المزدهر. من خلال مشاركتهم في "جيدس"، يمكن أن يصبحوا أحد المصادر التعليمية الرائدة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. اندرج جيدس هذا العام تحت عنوان: التعليم: أثر متسارع في النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة.
وأوضحت إيمان خانكان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة رفاهة، أن "جيدس" واصل أعماله على سلسلة من الفعاليات التربوية والتكنولوجية المتميزة. كما أكدت خانكان أن "جيدس" يبحث دائماً عن أفضل الممارسات العلمية والتكنولوجية في مجال التعليم، ولا يغفل عن البحث عن التجارب الإنسانية الملهمة للمعلم الذي يعد الجوهر الأساسي للعملية التعليمية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنه أو استبداله لذلك جاء تكريم بعض المعلمات والطالبات الحائزات على جوائز دولية من ضمن فعاليات جيدس.
وأضاف وائل العتيق، الرئيس التنفيذي لمنصة "ذا إيديوكي"، أحد المشاركين في المعرض: "استطعنا، ولله الحمد، من خلال هذا الحدث المميز بناء العديد من الشراكات مع شركاء في نفس المجال وتوسيع قاعدة عملائنا من أولياء الأمور. نود من هذا المنبر أن نشكر القائمين على هذا المعرض على حسن التنظيم والدعم اللامحدود الذي أولوه لنا ولزملائنا العارضين، حيث شمل المعرض تنوعاً مميزاً يلبي أغلب احتياجات القطاع التعليمي."
واختتمت "خانكان" الحدث بحفل ختامي، قدمت فيه الشكر لفريق العمل وكرمت جميع المشاركين، ووصفتهم بأنهم شركاء النجاح، ووعدت بنسخ قادمة مدروسة ومتقدمة ومتوسعة في أرجاء المملكة.