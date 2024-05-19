استمر لمدة ثلاثة أيام.. اختتام المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي "جيدس"

وأوضحت إيمان خانكان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة رفاهة، أن "جيدس" واصل أعماله على سلسلة من الفعاليات التربوية والتكنولوجية المتميزة. كما أكدت خانكان أن "جيدس" يبحث دائماً عن أفضل الممارسات العلمية والتكنولوجية في مجال التعليم، ولا يغفل عن البحث عن التجارب الإنسانية الملهمة للمعلم الذي يعد الجوهر الأساسي للعملية التعليمية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عنه أو استبداله لذلك جاء تكريم بعض المعلمات والطالبات الحائزات على جوائز دولية من ضمن فعاليات جيدس.