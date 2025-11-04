"مطارات جدة" تدشن حملتها التوعوية تحت شعار "السلامة مسؤولية الجميع"

وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة السلامة ورفع الوعي الوقائي في بيئة العمل، تأكيدًا على التزام مطارات جدة بترسيخ مفاهيم السلامة باعتبارها مسؤولية الجميع من الموظفين وكافة العاملين في المطار، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير بيئات عمل آمنة ومستدامة.