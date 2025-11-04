"مطارات جدة" تدشن حملتها التوعوية تحت شعار "السلامة مسؤولية الجميع"

دشّن الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، أسبوع السلامة التوعوية في مطار الملك عبد العزيز الدولي تحت شعار "السلامة مسؤولية الجميع" وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار.
وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة السلامة ورفع الوعي الوقائي في بيئة العمل، تأكيدًا على التزام مطارات جدة بترسيخ مفاهيم السلامة باعتبارها مسؤولية الجميع من الموظفين وكافة العاملين في المطار، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير بيئات عمل آمنة ومستدامة.
وعقب حفل التدشين، تم تنفيذ حملة ميدانية داخل ساحة المطار لإزالة الأجسام الغريبة (FOD)، بمشاركة قيادات الشركة والجهات التشغيلية والأمنية، وذلك حرصًا على خلوّ منطقة حركة الطائرات من أي أجسام غريبة قد تؤثر على سلامة الحركة التشغيلية للمطار.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر أن الحملة تأتي امتدادًا لجهود الشركة في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن الشركة حققت نتائج متميزة في مجال السلامة خلال النصف الأول من عام 2025م.
وفي جانب الاستدامة البيئية، أكد بأن المطار قد حصل على المستوى الثاني لشهادة اعتماد الكربون من مجلس المطارات الدولي (ACI)، إضافة إلى شهادتي ISO 14001 وISO 45001 في أنظمة الإدارة البيئية والصحة والسلامة المهنية.
ووجه المهندس مازن جوهر الشكر والتقدير للجهات الحكومية والتشغيلية وكافة الشركاء الداعمين لجهود السلامة في مطار الملك عبد العزيز الدولي، مؤكدًا حرص الشركة على مواصلة تطوير معايير السلامة وتعزيز بيئة العمل الآمنة لخدمة ضيوف الرحمن والمسافرين بأعلى مستويات الجودة.