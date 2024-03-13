محافظ الحرجة يُدشّن فعاليات مخيم مبادرة "أجاويد-2" الرمضانية

دشّن محافظُ الحرجة سلمان بن سعيد آل كاسي، اليوم الأربعاء، فعالياتِ مخيم مبادرة "أجاويد-2"، بحضور مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة.
وشاهد "آل كاسي" والحضور عرضًا لقائد المبادرة بالمحافظة أحمد ناصر آل سفران؛ للتعريف بها.
وعبّر المشرف العام على المبادرة "آل كاسي"، في كلمة له، عن شكره لأمير المنطقة ونائبه على تدشين "أجاويد-2".
وألقى شاعرُ الراية سعد بن عدال، قصيدةً بهذه المناسبة، فيما قدم علي آل عبدالقادر كلمة توجيهية عن فضل المبادرات.
يذكر أن مبادرة "أجاويد" هي منافسة رمضانية في مسارات محددة، تشترك فيها مؤسسات المجتمع العام، والأهلي، والخاص، إضافة إلى الأفراد والمجموعات التطوعية.
وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف هيئة تطوير منطقة عسير، وضمن معايير وشروط محددة لرفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية في رمضان، ومكامن الجود لدى الأجاويد.
كما تهدف إلى توظيف مكتسبات الأجاويد في خدمة المنطقة، تحت شعار "عطاؤنا بإحسان.. وعينا بأصالة.. قوتنا بتواضع".