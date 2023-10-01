إعلان أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها 15

وأضافت أمانة الجائزة، أن مشروع الرواق السعودي، حصد جائزة ‏فرع التميز العمراني، ونال جائزة ‏فرع التميز العلمي والتقني مشروع المكافحة الحيوية لحمى الضنك بمدينة جدة، وحصل كل من مهرجان ولي العهد للهجن وغرفة مكة المكرمة على جائزة ‏فرع التميز الاقتصادي، فيما فاز بجائزة التميز الاجتماعي فعاليات تقويم جدة.