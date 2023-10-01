إعلان أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها 15

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الخامسة عشرة، للعام 2023 بأفرعها التسعة.
وأوضحت أمانة الجائزة، أنه فاز في فرع التميز البيئي، مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة مكة المكرمة، وفي فرع التميز الإداري فازت الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات "بالمرصاد".
وحصل على جائزة التميز الثقافي، معرض بينالي الفنون الإسلامية، وعلى جائزة فرع التميز الإنساني عمليات الإجلاء الإنسانية للمواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان.
كما حصد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة على جائزة التميز في خدمات الحج والعمرة.
وأضافت أمانة الجائزة، أن مشروع الرواق السعودي، حصد جائزة فرع التميز العمراني، ونال جائزة فرع التميز العلمي والتقني مشروع المكافحة الحيوية لحمى الضنك بمدينة جدة، وحصل كل من مهرجان ولي العهد للهجن وغرفة مكة المكرمة على جائزة فرع التميز الاقتصادي، فيما فاز بجائزة التميز الاجتماعي فعاليات تقويم جدة.