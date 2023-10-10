جيهان الطويرقي: المعلم له تأثير كبير على تطور المجتمع والإسهام في تحقيق نهضته

وأضافت: يجب أن يبرز ذلك من خلال الاهتمام به وتطوير قدراته والعمل على تأهيله بأفضل الطرق والسُبل، وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به في العملية التعليمية والتربوية، على اعتبار أنه المحور الأساسي والرئيس الذي يؤثر بشكل مباشر على أجيال المجتمع، فالمعلم والمجتمع عنصران مترابطان، نظراً لتأثيره بشكل كبير على تطور المجتمع والإسهام في تحقيق نهضته.