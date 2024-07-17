"الزهراني" يشيد باهتمام القيادة الرشيدة بأمن الوطن وراحة المواطن

أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمامٍ ودعمٍ بتوفير الإمكانات البشرية والأجهزة والآليات المتطورة كافة، في سبيل أمن الوطن وراحة المواطن.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، مدير شرطة محافظة الليث العقيد علي بن سالم الشهري.
واستعرض "الزهراني"، خلال اللقاء الخطط والمهام الأمنية في المحافظة والمراكز التابعة لها ومجالات التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يخدم ويحقق أمن وسلامة المواطن والمقيم.
وثّمن محافظ الليث دور رجال الأمن في الحفاظِ على الأمن ومقدَّرات الوطن وحماية الممتلكات وتعقب المُخالفين.
كما قلّد العقيد أيمن بن محمد السلمي، والعقيد بندر بن ماطر المجنوني، رتبيتهما الجديدة، سائلاً الله عز وجل، لهما التوفيق والنجاح في المهام المُوكلة إليهما.
وقدّم "الزهراني" شكره وتقديره لرجال الأمن بشرطة المحافظة؛ لجهودهم الملموسة في أداء مهامهم وواجباتهم الأمنيّة، حاثًا إياهم على استمرار تلك الجهود في تطبيق الأنظمة والتعليمات.