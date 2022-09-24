رئيس "خيركم": ذكرى اليوم الوطني تدعو للفخر لبطولات سطرها رجال ناطحت هاماتهم السحب

وقال رئيس خيركم: إن المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لا تألو جهدًا لنشر وتعليم كتاب الله العزيز، وهذا ما يشهد به العالم أجمع فقد أنشأت الجامعات والمعاهد وأولت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم؛ عناية ودعمًا ورعاية وباركت برامجها وفعالياتها والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن أخلاقاً وقيماً ووسطية واعتدالًا، واليوم الوطني هو يوم جمع شمل أبناء الوطن الواحد وتوحيد كلمتهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن جميعًا في العام الثاني والتسعين من أعوام الوطن نرى مستقبلاً زاهراً ومجدًا ساطعاً يجني ثماره أبناء هذا الجيل والأجيال القادمة في ظل هذا العهد الميمون.