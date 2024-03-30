"بلدية العارضة" تختتم البطولة الرمضانية لكرة القدم بفوز فريق "الجودة"

رعى وكيل محافظة العارضة محمد مذكور، ورئيس بلدية العارضة المهندس سلطان الفيفي، مساء أمس الأول؛ ختام فعاليات بطولة بلدية العارضة الرمضانية على ملعب صدى الأهداف بالركبة تحت إشراف وتنظيم مكتب رابطة الهواة لكرة القدم ورعاية بلدية العارضة، وبحضور مديري الدوائر الحكومية وعدد من الوجهاء وجمع غفير من الجمهور.
ووصل للمباراة النهائية فريقا الجوة، والنخبة، وانتهت بفوز فريق الجوة بنتيجة "3/ 1"، وتحقيق كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حصل فريق النخبة على المركز الثاني والميداليات الفضية.
فيما ألقى مدير مكتب رابطة الهواة واللجنة المنظمة لفعاليات البطولة عبدالله معشي، كلمة رحب فيها بالحضور، شاكرًا المشاركين في تنظيم فعاليات البطولة الرمضانية، وقدم شكره لرئيس البلدية المهندس سلطان الفيفي على دعمه وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي واجهت الفعاليات، وخصّ بالثناء بلدية العارضة على وقفتها ورعايتها للبطولة.
وكرم وكيل المحافظة الجهات الداعمة والحكومية واللجان المنظمة لفعاليات البطولة.
كما تم تكريم أفضل حارس في البطولة علي حربي من فريق النخبة، وأفضل لاعب طلال يوسف من فريق الجوة، وهداف البطولة اللاعب نايف سهلي من فريق الجوة، وأفضل لاعب واعد حسين محزري من فريق دبير، وحصل فريق سحار على جائزة الفريق المثالي.
وفي نهاية الفعاليات أعرب المهندس سلطان الفيفي رئيس البلدية، عن سعادته بالنجاح الذي تحقّق للبطولة من حيث التنظيم والحضور والرعاية، مؤكدًا أنّ هذا النجاح يأتي تتويجًا لجهود فريق العمل الذي قدم الكثير خلال فترة تحضيرات البطولة الرمضانية.