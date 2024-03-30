"بلدية العارضة" تختتم البطولة الرمضانية لكرة القدم بفوز فريق "الجودة"

فيما ألقى مدير مكتب رابطة الهواة واللجنة المنظمة لفعاليات البطولة عبدالله معشي، كلمة رحب فيها بالحضور، شاكرًا المشاركين في تنظيم فعاليات البطولة الرمضانية، وقدم شكره لرئيس البلدية المهندس سلطان الفيفي على دعمه وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي واجهت الفعاليات، وخصّ بالثناء بلدية العارضة على وقفتها ورعايتها للبطولة.