الساحات البلدية بالطائف تجتذب 3 آلاف ممارس رياضي يوميًا من مختلف الأعمار

تحتضن الساحات البلدية التابعة لأمانة الطائف هواة الرياضة من مختلف الأعمار على مدار اليوم ، حيث توفر هذه الساحات العديد من الملاعب للرياضات الفردية والجماعية المختلفة لهواة المشي والهرولة وممارسي كرة القدم وكرة الطائرة والتنس والسلة، ويستفيد من هذه الساحات أكثر من 3 آلاف شاب يوميًا، وتعمل الأمانة على تعزيز خدماتها بالساحات البلدية المنتشرة بالطائف وضواحيها والمراكز التابعة.
وتفصيلاً، أنجزت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع، 890 مهمة عمل ببرنامج الصيانة والتأهيل للساحات البلدية وذلك ضمن الخطط الميدانية للصيانة الدورية للمرافق البلدية.
وأوضحت أمانة الطائف أن أكثر من 8 ساحات بلدية شملتها أعمال الصيانة والتأهيل والتي تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتعزيز الخدمات جودة الخدمات المقدمة، وشملت الأعمال المنجزة صيانة الأسوار الخارجية والفواصل الداخلية وأعمدة الإنارة والمظلات والأرضيات المطاطية والتمديدات الكهربائية والبوابات والمدرجات والنجيلة الصناعية.
وأكدت الأمانة أنها تعمل من خلال الفرق الميدانية على تنفيذ خطط دورية للصيانة الشاملة للمرافق البلدية وتحسين الخدمات المقدمة بها من خلال فرق تعمل على رصد الملاحظات وتحديد آليات المعالجة والتي تضمن استمرارية تقديم الخدمات على الوجه الأمثل.