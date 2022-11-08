الساحات البلدية بالطائف تجتذب 3 آلاف ممارس رياضي يوميًا من مختلف الأعمار

تحتضن الساحات البلدية التابعة لأمانة الطائف هواة الرياضة من مختلف الأعمار على مدار اليوم ، حيث توفر هذه الساحات العديد من الملاعب للرياضات الفردية والجماعية المختلفة لهواة المشي والهرولة وممارسي كرة القدم وكرة الطائرة والتنس والسلة، ويستفيد من هذه الساحات أكثر من 3 آلاف شاب يوميًا، وتعمل الأمانة على تعزيز خدماتها بالساحات البلدية المنتشرة بالطائف وضواحيها والمراكز التابعة.