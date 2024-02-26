أمير الشرقية يدشن مركز "نوبكو" اللوجستي الموحد للأدوية بالدمام

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الإثنين، مركز الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية بالدمام "نوبكو".
حضر التدشين الرئيس التنفيذي لشركة "نوبكو" فهد الشبل، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فارس الهمزاني.
جاء ذلك استكمالًا لمشروع "نوبكو" في إنشاء شبكة مراكز لوجستية لتغطية جميع مناطق المملكة.
وثمن أمير المنطقة الشرقية، دعم القيادة الحكيمة -رعاها الله- للقطاع الصحي في المملكة، والاهتمام بكل ما يتعلق بصحة الإنسان وسلامته، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وقال فهد الشبل: إن شركة "نوبكو" تسعى لتطوير سلاسل الإمداد الطبية في المملكة، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للقطاع الصحي؛ لضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جميع المستشفيات والمراكز الصحية في الوقت المناسب وبأعلى جودة.
وأضاف "الشبل": "تبلغ مساحة مركز "نوبكو" اللوجستي بالدمام 47 ألف متر مربع، وتبلغ سعة تخزينه 45 ألف طبلية و31 ألف رف تخزيني.
كما تم تجهيز المركز بـ 40 أسطول نقل متكاملًا؛ لضمان سرعة وكفاءة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على 50 مستشفى و238 مركزًا صحيًا، و18 مركزًا للمختبرات الإقليمية والتخصصية في المنطقة الشرقية.
وتعمل الشركة على توسيع شبكة مراكزها اللوجستية؛ لتغطية جميع مناطق المملكة، إيمانًا منها بأهمية هذا المشروع في دعم القطاع الصحي وتحقيق رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن "نوبكو" دشنت خلال الفترة الماضية عدة مراكز لوجستية في الباحة والقصيم والمدينة المنورة.
كما تخطط لتدشين المزيد من المراكز في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة المقبلة امتدادًا لخطتها التوسعية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة فهد الشبل: أن "نوبكو"، هي الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والرائدة في مجال الخدمات اللوجستية الطبية.
وتقدم "نوبكو" أربع خدمات رئيسية للجهات الصحية من خلال خدمة الشراء الموحد، والخدمات اللوجستية، وخدمة وصفتي، ومنصة السوق الإلكتروني.
وتهدف الشركة من خلال هذه الخدمات إلى تطوير كفاءة سلاسل الإمداد الطبية في المملكة، وضمان حصول جميع المواطنين والمقيمين على خدمات صحية عالية الجودة.