أمير الشرقية يدشن مركز "نوبكو" اللوجستي الموحد للأدوية بالدمام

كما تم تجهيز المركز بـ 40 أسطول نقل متكاملًا؛ لضمان سرعة وكفاءة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على 50 مستشفى و238 مركزًا صحيًا، و18 مركزًا للمختبرات الإقليمية والتخصصية في المنطقة الشرقية.