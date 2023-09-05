"غرفة الأحساء" تُنظّم الدورة الثانية لـ"مُلتقى الشركات الناشئة 2023" في نوفمبر القادم

برعاية كريمة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال "سنا" ومجلس ريادة الأعمال "ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023"، في دورته الثالثة، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، خلال الفترة من 23 إلى 25 /04 / 1445هـ الموافق 07 إلى 09 / 11 /2023م، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومستشارين ورؤساء شركات وذلك في فندق الأحساء إنتركونتننتال.
وتفصيلاً، يشارك في الملتقى عددٌ من رواد ورائدات الأعمال المتميّزين والناجحين على مستوى المملكة، وبعض ممثلي الشركات الرياديّة الرائدة، وجهات التمكّين والصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى رواد ورائدات الأعمال والمبتكرين في الأحساء، حيث يضم برنامج فعالياته: هاكاثون ريادة الأعمال، الاستشارات والتدريب، لقاءات المستثمرين، نماذج الابتكار في المشروعات الناشئة، ومسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى معرض المشروعات الناشئة.
ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في الأحساء، وإبراز ما تمتلكه من القدرات البشريّة والميزات الاقتصادية للارتقاء بريادة الأعمال، وتهيئة البيئة المُحفّزة، وخلق الفرص وتذليل العقبات والتحديات، إضافة إلى بناء العلاقات ومد جسور التواصل بين رواد الأعمال في الأحساء والجهات المعنية لدعم وتمكين المشروعات الناشئة في مختلف القطاعات، بما يُسهم في التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمشروعات الناشئة وتحقيق مُستهدفات رؤية 2030.
وتواكب انطلاقة هذه الدورة من مسيرة الملتقى جهود الغرفة ومبادراتها المتنوعة، لتشجيع الشباب على دخول عالم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ودعمهم وتحفيزهم لتحويل أفكارهم، وتمكين مشروعاتهم لتصبح شركات ناشئة رائدة ومبتكرة، تدعم تنمية المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، وتدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق مُستهدفات رؤية السعودية 2030.