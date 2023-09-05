"غرفة الأحساء" تُنظّم الدورة الثانية لـ"مُلتقى الشركات الناشئة 2023" في نوفمبر القادم

وتفصيلاً، يشارك في الملتقى عددٌ من رواد ورائدات الأعمال المتميّزين والناجحين على مستوى المملكة، وبعض ممثلي الشركات الرياديّة الرائدة، وجهات التمكّين والصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى رواد ورائدات الأعمال والمبتكرين في الأحساء، حيث يضم برنامج فعالياته: هاكاثون ريادة الأعمال، الاستشارات والتدريب، لقاءات المستثمرين، نماذج الابتكار في المشروعات الناشئة، ومسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى معرض المشروعات الناشئة.