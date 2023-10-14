"جمعية القلب السعودية" تطلق مؤتمرها الـ 34 بعنوان "صحة المجتمع من الوقاية إلى التدخل"

وتُعد أمراض القلب السبب الرئيس والأول للوفيات حول العالم، بنسبة بلغت 31 % من عدد الوفيات عالميًا، وأمراض القلب غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات لأسباب عدة مثل: العمر، ونمط الحياة، والأسلوب الغذائي، والتدخين، وقد تؤدي أخيرًا إلى توقف عمل القلب وهي أحد الاسباب الرئيسة بنسبة 45 % في الوفيات بالمملكة.