بشعار "اقتصاد مزدهر" .."لأجلهم" تعقد المؤتمر الصحفي للملتقى السنوي الخامس لذوي الإعاقة

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية "لأجلهم" الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر " إن انعقاد الملتقى السنوي الخامس وشموله بالرعاية الكريمة من أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز دليل على الاهتمام المتزايد بقضايا ذوي الإعاقة ومصالحهم، وتطوير موارد القوى البشرية من ذوي الإعاقة".