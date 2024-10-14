مهرجان "أطايب الرس" ينطلق بمشاركة 16 هيئة وجهة.. الأربعاء المقبل

وبيَّن "الشعيلي" أن المهرجان يسعى من خلال أنشطته المختلفة لدعم الصناعات والحرف التقليدية، إلى جانب إيجاد فرص اقتصادية تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير منصة مثالية للترويج للمنتجات والموروث الكبير الذي تذخر به المنطقة في مختلف المجالات الفنية والحرفية والتراثية والثقافية وغيرها.