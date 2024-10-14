مهرجان "أطايب الرس" ينطلق بمشاركة 16 هيئة وجهة.. الأربعاء المقبل

تُنظم الغرفة التجارية بالرس فعاليات مهرجان "أطايب الرس"، بدعم من اتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة 16 هيئة وجهة حكومية وخاصة، وذلك خلال الفترة من 16 - 19 أكتوبر الجاري في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري.
وفي التفاصيل، أوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس غرفة الرس فايز بن ذعار الشعيلي، أن مهرجان أطايب الرس يأتي في سياق جهود الغرفة لإبراز الموروث الثقافي والاقتصادي والتراثي والصناعات والحرف الإنتاجية المختلفة بالمنطقة؛ بما يسهم في تعزيز دورها الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر استدامة ورفاهية.
وبيَّن "الشعيلي" أن المهرجان يسعى من خلال أنشطته المختلفة لدعم الصناعات والحرف التقليدية، إلى جانب إيجاد فرص اقتصادية تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير منصة مثالية للترويج للمنتجات والموروث الكبير الذي تذخر به المنطقة في مختلف المجالات الفنية والحرفية والتراثية والثقافية وغيرها.
واختتم: تتضمن الأنشطة والبرامج المصاحبة للمهرجان أكثر من 20 فعالية تشمل ورش عمل، ومعرضاً للفنون البصرية والتشكيلية والحرف والأزياء، إضافة لفنون صناعات المجسمات والفخار والنقش والزخرفة والنجارة والسدو والمسابح والأبواب النجدية، وأمسيات موسيقية وشعرية، وعروضاً للسيرك والسينما وألعاب الخفة، ومسابقات وجوائز للصغار والكبار.