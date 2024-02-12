"مدير تعليم الطائف": يوم التأسيس.. رحلة عطاء حافلة بالإنجاز منذ ثلاثة قرون

أبدى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اعتزاز وفخر جميع منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة بمناسبة يوم التأسيس الوطنية العميقة في معناها وفي أثرها العظيم في نفوس سائر المواطنين، معتزين بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة والتي تمثل رحلة عطاء حافلة بالإنجازات الممتدة، فيها دروس متجددة لمعاني البذل والوفاء والعمل الجاد في البناء.
واعتبر الدكتور الغامدي، أن هذه المناسبة فرصة لاستذكار يوم التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون، فقد مثلت التلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، وأثر تأسيس الدولة السعودية بتحقيق الوحدة والأمن والاستقرار، ونفخر باستمرارية البناء والتوحيد والتنمية في المجالات كافة.
وأشار الدكتور الغامدي، إلى أن الدور التربوي في يوم التأسيس سوف يكون فعالاً بتنفيذ البرامج والفعاليات للتعريف بأهمية المناسبة ومشاركة الطلاب والطالبات في هذه الفعاليات للاستشعار بالعمق التاريخي، وترسيخ الذكرى المجيدة في نفوسهم، مؤكداً أهمية شرح معاني الهوية البصرية لهذه المناسبة الغالية على قلوب الطلبة، وأيضاً ما تحمله من معانٍ جوهرية وتاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولة وعراقة الدولة السعودية وتعزيزًا للقيم التي تمثل الثقافة السعودية والمبادئ التي أُسست الدولة عليها.