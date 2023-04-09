اتفاقية بين "بيئة مكة" وجمعية "سُقيا الماء" لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لترشيد الاستهلاك

وقَّع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة مذكرة تفاهم مع جمعية سُقيا الماء لتنظيم العلاقة بينهما في برامج خدمة المجتمع.
مثّل الوزارة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ ومثّل الجمعية في توقيع المذكرة رئيس مجلس الإدارة عايض بن عبدالله بن درهم.
وجاء توقيع المذكرة ليجسّد اهتمام الطرفين بتعزيز المسؤولية الاجتماعية وقيام كل طرف بدوره في خدمة المجتمع وإثراء البرامج والمبادرات المقدمة له، من خلال المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والاهتمام بفئات المجتمع المتنوعة وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة المشاركة الفاعلة في مبادرات ومشروعات الخدمات الاجتماعية التي تجسّد دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية.
وتهدف هذه المذكرة إلى توطيد العلاقة بين الجهتين لتحقيق عدة أهداف منها الحفاظ على موارد المياه وترشيد استهلاكها، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه في المجتمع عن طريق الندوات والمحاضرات والنشرات التوعوية، وتفعيل دور المتطوعين والمتطوعات في تنفيذ المبادرات الاجتماعية والبيئية، ويسعى الطرفان إلى تقديم خدماتهما ضمن منظومة من العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع من خلال وضع إطار عام لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.
يأتي توقيع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة لمثل هذه المذكرات انطلاقاً من حرصها على تمكين العمل التطوعي واستدامته في مختلف التخصصات التي تخدم المجتمع وتعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية بما يواكب مستهدفات رؤية 2030، من خلال التوسع في شراكاتها المجتمعية الداعمة للعمل التطوعي لزيادة عدد المتطوعين والمتطوعات واستنهاض هممهم لمضاعفة جهودهم المجتمعية التي تترك أثرها الإيجابي المستدام في المجتمع وتدعم جهود التنمية، خاصة أن قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بالفرع أتاح التسجيل في مختلف الفرص التطوعية التي تضم عديداً من التخصصات التي أبرزَ المتطوعون من خلالها قدراتهم المتميزة في خدمة المجتمع انطلاقاً من ولائهم وحرصهم على الارتقاء بمكتسبات الوطن.