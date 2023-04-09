اتفاقية بين "بيئة مكة" وجمعية "سُقيا الماء" لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لترشيد الاستهلاك

يأتي توقيع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة لمثل هذه المذكرات انطلاقاً من حرصها على تمكين العمل التطوعي واستدامته في مختلف التخصصات التي تخدم المجتمع وتعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية بما يواكب مستهدفات رؤية 2030، من خلال التوسع في شراكاتها المجتمعية الداعمة للعمل التطوعي لزيادة عدد المتطوعين والمتطوعات واستنهاض هممهم لمضاعفة جهودهم المجتمعية التي تترك أثرها الإيجابي المستدام في المجتمع وتدعم جهود التنمية، خاصة أن قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بالفرع أتاح التسجيل في مختلف الفرص التطوعية التي تضم عديداً من التخصصات التي أبرزَ المتطوعون من خلالها قدراتهم المتميزة في خدمة المجتمع انطلاقاً من ولائهم وحرصهم على الارتقاء بمكتسبات الوطن.