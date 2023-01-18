"سقيا ماء" الرياض تشارك بمهرجان الحمضيات السابع

من جهته أثنى محافظ الحريق على مشاركة الجمعية في المهرجان، موضحًا أن سقيا الماء من أجلّ الصدقات التي يحثّ عليها ديننا الحنيف، مؤكدًا أن هذه المشاركة إضافة وإثراء للمهرجان.