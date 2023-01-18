"سقيا ماء" الرياض تشارك بمهرجان الحمضيات السابع

شاركت جمعية "سقيا الماء" بالرياض، بمهرجان الحمضيات السابع، الذي ينظم في محافظة الحريق تحت رعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.
وافتتح المهرجان محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والأهالي بمحافظة الحريق.
وزار محافظ الحريق ركن الجمعية المشارك في المهرجان؛ حيث كان في استقباله مساعد المدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن راشد الغريب، الذي قدّم شرحًا مفصلًا له ولزائري المهرجان عن أعمال ومشروعات الجمعية.
من جهته أثنى محافظ الحريق على مشاركة الجمعية في المهرجان، موضحًا أن سقيا الماء من أجلّ الصدقات التي يحثّ عليها ديننا الحنيف، مؤكدًا أن هذه المشاركة إضافة وإثراء للمهرجان.
يذكر أن الجمعية وزّعت أكثر من 20 ألف عبوة مياه مجانية على زوار المهرجان، الذي شهد تقديم عروض عن مشروعات الجمعية التي تحتاج لدعم أبناء المجتمع؛ ومنها سقيا العامة وتركيب ثلاجات التبريد كأوقاف، بالإضافة إلى توزيع فلاتر الماء على الأسر المحتاجة.