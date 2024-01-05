"عطاؤكم سعادة" مسك ختام العام لأنشطة جمعية الإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية

وذكر ثامر الدرعان رئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية بأن الفرع، هو أحد الفروع الـ13 المنتشرة حول المملكة وهو الفرع الذي حقق أرقاماً كبيرة بين الفروع وله مبادرات نوعية على مستوى المنطقة الشرقية وكان نصيبه من الإنجازات الكثير لهذا العام من استقطاب أعضاء الجمعية الجدد الذي بلغ 150 عضواً من الجنسين وتمكين الوظائف بالاستثمار الاجتماعي الذي بلغ 7 موظفين وعدد المبادرات التي نفذت 7 مبادرات منها مبادرة رمضاني، ومبادرة ديوان الإدارة الصحية، ومبادرة مدرب الإدارة الصحية، ومبادرة حجرة ورقة مقص، ومبادرة نقاء، ومبادرة عطاؤكم سعادة، ومبادرة عيدنا أنتم للمتطوعين الداخليين والموظفين، ومبادرة عيدنا أنتم لأبطال الصحة والمتطوعين بالميدان.