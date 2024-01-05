"عطاؤكم سعادة" مسك ختام العام لأنشطة جمعية الإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية

في ليلة الوفاء، أقامت الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة أمسية تكريم لجهود العاملين والمتطوعين والإعلاميين ورجال الأعمال لعام 2023 في مبادرة "عطاؤكم سعادة" وبموسمها الرابع على التوالي وبرعاية رئيس فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية رئيس نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة الأستاذ ثامر بن عبدالله الدرعان.
وكشف رئيس نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة ثامر الدرعان، عن إحصائيات فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية ونادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة، وهو النادي التابع للجمعية السعودية للإدارة الصحية ويرتبط بها إداريًا وفنيًا.
ويعتبر الذراع التنفيذي للجمعية بمجال التطوع ويخدم 13 فرعاً وناديين تابعة للجمعية.
وذكر نائب رئيس النادي بالإنابة مساعد السعران، أنه خلال العام 2023 قدم النادي خدمات تطوعية على مستوى المملكة، وحقق أرقاماً ووفر عوائد اقتصادية وخدم مستفيدين بعدة قطاعات وخلق ونفذ مبادرات، حيث بلغ عدد الفرص التطوعية 87 وعدد المتطوعين والمتطوعات الذين تم تمكينهم 588 متطوعاً ومتطوعة، وبلغت الساعات التطوعية 58617 ساعة وبلغ عدد المستفيدين 350000 مستفيد، والعائد الاقتصادي 6032800 ريال، مشيراً إلى أن عدد المبادرات 3 ومن رد الجميل بنسختها الثالثة، وبرد الصيف بنسختها الأولى والتوعية بأهمية التطوع.
وذكر ثامر الدرعان رئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية بأن الفرع، هو أحد الفروع الـ13 المنتشرة حول المملكة وهو الفرع الذي حقق أرقاماً كبيرة بين الفروع وله مبادرات نوعية على مستوى المنطقة الشرقية وكان نصيبه من الإنجازات الكثير لهذا العام من استقطاب أعضاء الجمعية الجدد الذي بلغ 150 عضواً من الجنسين وتمكين الوظائف بالاستثمار الاجتماعي الذي بلغ 7 موظفين وعدد المبادرات التي نفذت 7 مبادرات منها مبادرة رمضاني، ومبادرة ديوان الإدارة الصحية، ومبادرة مدرب الإدارة الصحية، ومبادرة حجرة ورقة مقص، ومبادرة نقاء، ومبادرة عطاؤكم سعادة، ومبادرة عيدنا أنتم للمتطوعين الداخليين والموظفين، ومبادرة عيدنا أنتم لأبطال الصحة والمتطوعين بالميدان.
من جانبه ذكر نائب رئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية عيسى البوحسن، بأنه تم توقيع عدد من مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات في مجال التدريب والتطوير ومنها مسابقات عبر حساب الجمعية بمنصة إكس، وبلغ عدد المتطوعين الممكنين 340 متطوعاً ومتطوعة، وبلغ عدد الفرص التطوعية 58 فرصة تطوعية، وبلغ عدد ساعات التطوع أكثر من 27248 ساعة تطوعية، وبلغ عدد المستفيدين 200000 مستفيد حيث كان العائد الاقتصادي 3958000 ريال.
واستطرد رفع المتابعين ونسب المشاهدات بمنصة "إكس" 6457 متابعاً وبلغ عدد المتدربين المستفيدين من برامج التدريب بالجمعية1435 متدرباً، وتم عقد عدد من الدورات التدريبية بلغ 14 دورة، وتم حصول الجمعية على تكريمات حصلت عليها الجمعية.