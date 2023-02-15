انطلاق "مهرجان ربيع أشيقر" 10 شعبان.. تعرف على برامجه

أعلنت اللجنة المنظّمة لمهرجان ربيع أشيقر 2023، انطلاق فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 15 شعبان 1444هـ، بالتزامن مع إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وينظّم المهرجان في القرية التراثية بمدينة أشيقر، وتنطلق فعالياته كل يوم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً.
وتمتاز الفعاليات المقدّمة بأنها تخدم جميع شرائح المجتمع، مثل: فعالية ميدان الشباب الترفيهي، وعربات القهوة والوجبات السريعة، والأسر المنتجة، ومسرح الطفل، والحرفيون، وميدان الطفل الترفيهي، والفلكلور والألعاب الشعبية، والضيافة المجانية لضيوف المهرجان، إضافة إلى عدد من المسابقات التي يعلن عنها خلال المهرجان.
كما توجد هناك منصة للسحوبات اليومية لزوّار المهرجان عبارة عن جوّالات وشاشات وهدايا متنوعة.
وتشارك العديد من الدوائر الحكومية والأهلية في تنظيم المهرجان؛ منها: مركز أشيقر، وبلدية أشيقر، ومخفر شرطة أشيقر، والدفاع المدني بأشيقر، وجمعية التنمية الأهلية بأشيقر، ونادي أشيقر الرياضي، والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية "ركن رياضي ترفيهي".