"بيئة العرضيات" تنظم ورشة تعريفية بزراعة المنحل الإرشادي

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعرضيات، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان "الورشة التعريفية بالنحل وزراعة المنحل الإرشادي".
وعقدت الورشة، في قرية "مران" بمحافظة العرضيات، بمناسبة "اليوم العالمي للنحل"، واستهدفت النحالين والمهتمين بتربية النحل.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد محمد الفقيه: تناولت الورشة أسس تربية النحل؛ مضيفًا أن العسل في محافظة العرضيات، يعتبر من المميزات النسبية في المنطقة.
وأضاف أنه قد تم تخصيص مهرجان سنوي؛ لمساعدة النحالين على تسويق منتجاتهم وزيادة فرص استثمارهم بالمنطقة في منتجات العسل وضمان المردود المالي الجيد لهم؛ مما يساهم في تطوير تربية النحل وصناعة العسل والصناعات التحويلية وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين المحليين.
ولفت "الفقيه"، إلى أن هذا يُبرز أهمية عسل العرضيات بخصائصه الصحية الفريدة بفضل الطبيعة الجبلية، بالإضافة لدوره البيئي ودعمه للسياحة الجبلية، وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة قطاع النحل في المنطقة.
من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، دعم "برنامج ريف" لقطاع العسل، وحرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، على إطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة بتربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية.