"بيئة العرضيات" تنظم ورشة تعريفية بزراعة المنحل الإرشادي

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، دعم "برنامج ريف" لقطاع العسل، وحرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، على إطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة بتربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية.