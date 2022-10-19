"صحة حائل" تُقدِّم خدمات وقائية وتثقيفية وطبية لمُلاك الإبل والزوَّار

أقامت مساء اليوم "صحة حائل"، ممثلة بالخيمة الصحية المقامة ضمن فعاليات مزاد الإبل في تربة حائل، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، محاضرة بعنوان "نمط الحياة الصحي"، قدَّمتها الدكتورة سامية المحمادي، استشارية طب الأسرة وطب نمط الحياة على مسرح مهرجان مزاد الإبل.
وتهدف هذه المحاضرة لتعزيز الدور التوعوي الصحي، والإسهام بتثقيف المجتمع وزوار المهرجان بأعمارهم كافة من قِبل مختص في طب نمط الحياة، ورفع درجة الوعي عن أهمية نمط الحياة الصحي للفرد والمجتمع.
الجدير بالذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل أطلقت الثلاثاء الماضي فعاليات الخيمة الصحية المشاركة في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل بالمنطقة، الذي تم انطلاقه في مدينة تربة حائل، بالتعاون مع إمارة منطقة حائل وإدارة المحمية، ويستمر لمدة تسعة أيام.
وأكد المدير العام لصحة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن صحة حائل تشارك بعيادات وفرق إسعافية، وعربة للتبرع بالدم، وأركان توعوية، تضم طواقم طبية وفنية، بمشاركة عدد من القطاعات الصحية الخاصة والعامة، بما في ذلك جامعة حائل، وإدارة التطوع الصحي، إضافة إلى توزيع مطويات وبروشورات تثقيفية وإرشادية.. مشيرًا إلى أن المشاركة تأتي لتقديم الخدمات الوقائية والتثقيفية والطبية لملاك الإبل والزوار؛ ليكون مهرجانًا صحيًّا وآمنًا.