"صحة حائل" تُقدِّم خدمات وقائية وتثقيفية وطبية لمُلاك الإبل والزوَّار

وأكد المدير العام لصحة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن صحة حائل تشارك بعيادات وفرق إسعافية، وعربة للتبرع بالدم، وأركان توعوية، تضم طواقم طبية وفنية، بمشاركة عدد من القطاعات الصحية الخاصة والعامة، بما في ذلك جامعة حائل، وإدارة التطوع الصحي، إضافة إلى توزيع مطويات وبروشورات تثقيفية وإرشادية.. مشيرًا إلى أن المشاركة تأتي لتقديم الخدمات الوقائية والتثقيفية والطبية لملاك الإبل والزوار؛ ليكون مهرجانًا صحيًّا وآمنًا.