"بسمة حياة" تنظم جلسة ترفيهية لأطفال مرض السرطان بالرياض

وأوضح "الشمراني" أن مبادرة برنامج "بسمة حياة" الذي أطلق عام 2017م، من أهم المبادرات التي تقدم خدمات للأطفال مرضى السرطان وأسرهم؛ بهدف رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة، وتهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم وتثقيف وتوعية أسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته، بالإضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.