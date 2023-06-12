نائب أمير المدينة المنورة يُكَرّم هيئة المساحة الجيولوجية ضمن منافسة 23 جهة حكومية وأهلية

كرّم الأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة المدينة المنورة، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ضمن منافسة بين ٢٣ جهة حكومية وأهلية وخاصة على جائزة المدينة المنورة للبيئة في دورتها الأولى 2023 تحت شعار البيئة لنا ولأجيالنا.
وأكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، أن الهيئة شاركت ضمن الجهات التي ساهمت في المحافظة على البيئة بمنطقة المدينة المنورة، وحققت -ولله الحمد- تميزًا نوعيًّا من خلال قيامها بدراسات مستفيضة بعنوان "الآثار البيئية الناجمة عن تحرر العناصر الثقيلة إلى التربة والمياه الجوفية في الجزء الشمالي والأوسط من حرة رهاط بمنطقة المدينة المنورة".
وأوضح أن الدراسات التي قام بها مختصون جيولوجيون من إدارة الجيولوجيا التطبيقية في الهيئة؛ هدفت إلى تقييم المخاطر البيئية الناجمة عن تحرر العناصر الثقيلة (الكروم، الكوبالت، النيكل، النحاس) من الصخور البازلتية، وتحليل العوامل الجيولوجية المؤثرة على البيئة.
وبيّن أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أطلقت عددًا من المبادرات الجيولوجية، والمشاريع البيئية في جميع أنحاء المملكة؛ للاستفادة من الموارد البيئية، وإيجاد الحلول اللازمة والعاجلة وكذلك عمل الدراسات والتحاليل العلمية، من أجل المساهمة في تحقيق جودة الحياة لتكون نتائج المخرجات الفنية صديقة للبيئة ومستدامة؛ بما ينعكس إيجابًا على حاضرنا ومستقبل أجيالنا.
وأشاد بدور جائزة البيئة التي أطلقها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة وكذلك الأفراد لتعزيز الوعي المجتمعي في كيفية المحافظة على البيئة وتحسينها وإدراك مفهوم البيئة المستدامة، وكذلك مواكبة المتغيرات المتسارعة ومواجهة التحديات في جميع مجالات البيئة.