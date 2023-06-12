نائب أمير المدينة المنورة يُكَرّم هيئة المساحة الجيولوجية ضمن منافسة 23 جهة حكومية وأهلية

وأكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، أن الهيئة شاركت ضمن الجهات التي ساهمت في المحافظة على البيئة بمنطقة المدينة المنورة، وحققت -ولله الحمد- تميزًا نوعيًّا من خلال قيامها بدراسات مستفيضة بعنوان "الآثار البيئية الناجمة عن تحرر العناصر الثقيلة إلى التربة والمياه الجوفية في الجزء الشمالي والأوسط من حرة رهاط بمنطقة المدينة المنورة".