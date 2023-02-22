"الغربي": يوم التأسيس مجد تليد ومستقبل مشرق بقيادة أذهلت العالم وحافظت على وطن عظيم

رفع ناصر بن فالح الغربي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأُسر الاقتصادية الأمين العام لجمعية "إعلاميون"، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللأسرة المالكة كافة، وللشعب السعودي؛ بمناسبة احتفال الوطن الغالي بيوم التأسيس الذي يؤصل تأسيس النواة الأولى لهذا الوطن العظيم على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وذلك في اليوم الثاني والعشرين من فبراير للعام الميلادي 1727م.