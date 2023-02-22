"الغربي": يوم التأسيس مجد تليد ومستقبل مشرق بقيادة أذهلت العالم وحافظت على وطن عظيم

رفع ناصر بن فالح الغربي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأُسر الاقتصادية الأمين العام لجمعية "إعلاميون"، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللأسرة المالكة كافة، وللشعب السعودي؛ بمناسبة احتفال الوطن الغالي بيوم التأسيس الذي يؤصل تأسيس النواة الأولى لهذا الوطن العظيم على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وذلك في اليوم الثاني والعشرين من فبراير للعام الميلادي 1727م.
واستطرد "الغربي": "تم اتخاذ شعار يوم التأسيس بـ(يوم بدينا) تعبيرًا عن بداية هذه الدولة العريقة، ومرور ثلاثة قرون من الإنجازات المهمة، التي قادها حكام المملكة العربية السعودية".
وتابع: "إن قادة هذه البلاد المباركة ما زالوا يقدمون أهم ما لديهم لحفظ هذا الوطن، وغرس القيم الوطنية في الأجيال القادمة، والتضحيات والإنجازات التي قادها رجال هذه الدولة العظيمة في سبيل أن ينعم أبناؤه بسلام وعزة وكرامة".
وأضاف "الغربي": "حكام السعودية ورجالها تحلوا بالشجاعة والفداء في سبيل الحفاظ على وطنهم منذ الدولة الأولى بقيادة الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-".
وأردف رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية الأمين العام لجمعية "إعلاميون" بأن الاحتفاء والاحتفال بيوم التأسيس بإعلان تاريخي للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ ليكون يوم التأسيس الثاني والعشرين من فبراير كل عام، يومَ فخر واعتزاز ومواصلة حكامنا العظماء نهج من سبقهم؛ ليحظى هذا الوطن بسلام واستقرار وسؤدد في ظل قيادة حكيمة، وحازمة وشجاعة.
وختم "الغربي" مؤكدًا أن "هذا العهد الميمون والاستثنائي بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، جاء ترسيخًا لمبادئ قيادة حكيمة وقادة عظماء، وتطبيقًا للشرع الحنيف الحقيقي، وتأكيد ثوابت هذا الشعب العظيم في ظل قيادتنا الرشيدة وأسرتنا المالكة -حفظها الله-".