"تعليم ينبع" يدشن مشروع "واثق" لتأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية

ويسعى المشروع الذي يستهدف 150 من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بتعليم المحافظة المستفيدين من برنامج تكافل الخيري؛ إلى تأهيل الطلاب والطالبات نحو التعلم المستمرّ، والتعرف على ميولهم وقدراتهم؛ لتحديد مسارهم التعليمي، مع تأهيلهم لمرحلة ما بعد الثانوية، من خلال برامج حضورية تؤهلهم لاختبار القدرات العامة والتحصيلي، وتهيئتهم لسوق العمل عبر لقاءات إثرائية وتجارب ناجحة، وتتناول مراحل المشروع الأربعة برامج: التهيئة لسوق العمل، قوتك في مستقبلك، التأهيل لاختبار القدرات العامة، التأهيل لاختبار التحصيلي.