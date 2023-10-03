"تعليم ينبع" يدشن مشروع "واثق" لتأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية

دشن مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم الثلاثاء؛ أولى مراحل مشروع "واثق" لتأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية التي نظّمها قسم التوجيه الطلابي بتعليم ينبع، بالتعاون مع مؤسسة تكافل؛ وذلك على مسرح ثانوية الحديثة بتعليم المحافظة.
ويسعى المشروع الذي يستهدف 150 من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بتعليم المحافظة المستفيدين من برنامج تكافل الخيري؛ إلى تأهيل الطلاب والطالبات نحو التعلم المستمرّ، والتعرف على ميولهم وقدراتهم؛ لتحديد مسارهم التعليمي، مع تأهيلهم لمرحلة ما بعد الثانوية، من خلال برامج حضورية تؤهلهم لاختبار القدرات العامة والتحصيلي، وتهيئتهم لسوق العمل عبر لقاءات إثرائية وتجارب ناجحة، وتتناول مراحل المشروع الأربعة برامج: التهيئة لسوق العمل، قوتك في مستقبلك، التأهيل لاختبار القدرات العامة، التأهيل لاختبار التحصيلي.
من جهة أخرى حقّقت المعلمة أريج بنت فؤاد كاتب، من تعليم ينبع؛ جائزة الحوار الوطني "فرع الأفراد"، التي أعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن أسماء الفائزين بها في دورتها الثالثة مؤخرًا.
وحصلت "كاتب" على الجائزة عن مشاركتها في فريق عمل مبادرة "هنا طلاب العالم.. التسامح يوحدنا"، والتي قُدّمت ضمن 140 مشاركة في فرع الجائزة للأفراد.
يذكر أن جائزة "الحوار الوطني" هي إحدى مبادرات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، التي تهدف إلى تشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع الوطني والأفراد؛ ليكونوا شركاء بشكل متميّز وفعال من خلال تقديمهم مبادرات تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، وإبراز قيم التسامح والتعايش والتلاحم؛ للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.