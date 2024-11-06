"عناية" تعلن استفادة 10 آلاف من خدماتها الصحية خلال أكتوبر 

أصدرت جمعية "عناية" الصحية تقريرها لشهر أكتوبر 2024م، حافلًا بالإنجازات، في إطار الحوكمة والشفافية التي تنتهجها الجمعية في إدارة التواصل وتعزيز الثقة مع أصحاب المصلحة.
وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري: إن جمعية "عناية" قدمت خدماتها الصحية خلال شهر أكتوبر 2024م لـ 10.207 مستفيدين بقيمة اقتصادية تقدر بـ 13.314.393 ريالًا.
وتمكنت من علاج 1732 مستفيدًا بقيمة اقتصادية تقدر بـ 11.509.590ريالًا، وقيمة فعلية تقدر بـ 8.221.136 ريالًا.
وبلغت الحسومات التي حصلت عليها من شركاء النجاح 29% أسهمت في علاج المرضى المستهدفين بالعلاج في أكتوبر.
وأشار "المطيري" إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بمجمع عيادات عناية الطبي بلغ 5390 مستفيدًا بقيمة اقتصادية 1.049.870 ر. س.
ولفت إلى أن عدد المستفيدين من الإمداد الطبي بلغ 466 مستفيدًا بقيمة اقتصادية تقدر بـ 366.334 ر. س، كما استفاد من عيادة وزارة التعليم 314 بقيمة اقتصادية تقدر بـ 62.150 ر. س، ونجحت مبادرة تكاتف لعلاج مرضى الإدمان في علاج أربعة مستفيدين.
وأضاف "المطيري": أن الجمعية نفذت أيضًا من خلال إدارة الوقاية 8 برامج وقائية استفاد منها 1351 مستفيدًا، بلغت قيمتهما الاقتصادية 27.020 ر. س، وبلغ عدد المشاهدين للتوعية الإلكترونية على "السوشيال ميديا" 4356 مشاهدًا.
كما قدمت إدارة التطوع 43 فرصة تطوعية استثمرها 235 متطوعًا أسهموا في تقديم برامج توعوية ووقائية لـ 950 مستفيدًا بلغت قيمتها الاقتصادية 239.938 ر.س.
وأوضح "المطيري" أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم الدعم المتواصل الذي ظل يقدمه شركاء "عناية" من الجهات الحكومية والأهلية للجمعية. وقدم شكره وامتنانه لكل من يتعاون مع "عناية"، ويدعمها من أجل تحقيق رسالتها الصحية في المجتمع.