الأربعاء المقبل.. افتتاح سوق ربوع الفائجة بالعرضيات بعد عقدين من الإغلاق

أعلن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، أحمد بن محمد الفقيه، عن إعادة افتتاح سوق ربوع الفائجة الأسبوعي الشعبي الرسمي يوم الأربعاء القادم، بعد إغلاقه لما يقارب العقدين.
وأشار الفقيه إلى أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة يسعى لإعادة إحياء السوق لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن لجنة مكونة من عدة جهات شاركت في هذا الجهد، منها مركز قنونا، ومكتب الوزارة بمحافظة العرضيات، وشرطة نمرة، وشيوخ قبائل قنونا، كما أشاد بدور بلدية العرضية الشمالية في نظافة السوق.
ويعد سوق ربوع الفائجة أحد أهم وأكبر الأسواق في محافظة العرضيات، حيث يمتد عمره إلى 120 سنة، ويتميز بموقعه على ضفاف وادي قنونا وعلى الطريق السياحي الذي يربط بين القنفذة غرباً والعرضيات شرقاً، يقع في قرية الفائجة غرب الخط العام ويبعد حوالي 23 كلم عن نمرة، ويربط بين عدة أسواق شعبية.
ويرتاد السوق سكان من مناطق مختلفة مثل عسير والباحة وجيزان، إضافة إلى المتنزهين في وادي قنونا، وتعرض في السوق جميع المنتجات المحلية من الألبان، اللحوم، الحبوب، التمور، الخضار، الفاكهة، النباتات العطرية، منتجات العسل والسمن البلدي، والمواشي المحلية من الإبل، الأبقار، والأغنام التي تتميز بندرتها في الإنتاج الحيواني، إلى جانب مقتنيات قديمة وأثرية.