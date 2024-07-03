الأربعاء المقبل.. افتتاح سوق ربوع الفائجة بالعرضيات بعد عقدين من الإغلاق

ويرتاد السوق سكان من مناطق مختلفة مثل عسير والباحة وجيزان، إضافة إلى المتنزهين في وادي قنونا، وتعرض في السوق جميع المنتجات المحلية من الألبان، اللحوم، الحبوب، التمور، الخضار، الفاكهة، النباتات العطرية، منتجات العسل والسمن البلدي، والمواشي المحلية من الإبل، الأبقار، والأغنام التي تتميز بندرتها في الإنتاج الحيواني، إلى جانب مقتنيات قديمة وأثرية.