الندوة العالمية تكرّم الطلاب الأيتام المتفوقين في كينيا دعماً لمسيرتهم التعليمية

في إطار جهودها التعليمية والإنسانية، كرّم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في كينيا عددًا من الطلاب الأيتام المتفوقين، خلال حفل أُقيم في مركز إسيولو بمنطقة جبل كينيا، ضمن سلسلة البرامج النوعية التي تنفذها الندوة لدعم تعليم الأيتام وتمكينهم.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا من أعيان المدينة ووجهائها وأولياء الأمور، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة، مثمنين الدور التنموي الذي تضطلع به الندوة في رعاية الأيتام وتوفير بيئة محفزة للنجاح، من خلال برامج تعليمية ونفسية وتربوية متكاملة.

من جهته، أشاد مدير مكتب الندوة العالمية في كينيا، الأستاذ إرشاد عبده، بجهود المملكة العربية السعودية الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا استمرار الندوة في تنفيذ برامجها التعليمية والاجتماعية التي تستهدف بناء مستقبل الأيتام على أسس علمية وإنسانية راسخة.