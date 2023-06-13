14 مليون مستفيد من حملة "تنفس بنقاء" بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ

تحت شعار «تنفس بنقاء» وتزامنًا مع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ 2023م، اختتمت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» الخميس 8 يونيو 2023م فعالياتها التوعوية والعلاجية والتي استمرت لـ(60) يومًا قدمت خلالها عديد الفعاليّات والأنشطة والبرامج الميدانية والإلكترونية المتنوعة.

وتأتي مشاركة «نقاء» تأكيدًا لحرصها الدائم والمستمر لاستغلال هذه المناسبة العالمية لتوعية المجتمع بأضرار التدخين، ومساعدة متعاطي التبغ للإقلاع عن التدخين، إضافة إلى تقديم الاستشارات والعلاجات الطبية الفورية، يأتي ذلك في سياق رفع نسبة التثقيف الصحي لدى الأفراد والمجتمعات للوصول إلى نمط حياة صحي وسليم.

وبلغ إجمالي الفعاليّات الميدانية (٤١) فعاليّة توزعت على مناطق الرياض والشرقية وحائل، وشهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيرًا من قِبل الزائرين والمشاركين ونالت استحسان الحاضرين، واستطاعت «نقاء» عبر سلسلة من الخدمات أن تقدم ٨٤٠ حالة علاجية، و٨٨٥٢ استشارة علاجية، إضافة إلى ٢٨٫٩٥٣ زيارة ميدانية.

وحرصت «نقاء» على شمولية فعاليّاتها واستغلال كل الإمكانات المتاحة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المستهدفين بنشاطاتها، في جانب حضورها الميداني المتميز، أكدت الجمعية حضورها الافتراضي الكبير بأكثر من ١٤ مليون ظهور للحملة من خلال حساباتها الإلكترونية. كما رافق الحملة نشر العديد من الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية التي تحمل محتوى توعويًا وتثقيفيًا في الطرقات الداخلية والسريعة والملاعب الرياضية والأماكن العامة.

ونجحت «نقاء» بالتعاون مع شركائها الذين قاربوا على الـ(٥٠) جهة والذين يؤكدون حضورهم في مثل هذه المناسبات؛ في تحقيق أهداف الحملة والذي انعكس من خلال مستوى الرضا العام عن الجمعية والتفاعل الإيجابي مع برامجها، حيث حظيت الحملة بالعديد من المشاركات التطوعية شملت ١٢ فرصة للتطوع بإجمالي ٤٣٨ ساعة تطوع، وبلغ عدد المتطوعين ٥٧ متطوعًا.

وأكد عبد الله الصقيه، المدير التنفيذي لـ«نقاء» حرص الجمعية على الاستغلال الأمثل لمثل هذه المناسبات وتعزيز جهودها ودورها التوعوي والعلاجي وتأكيد حضورها الإيجابي في خدمة المجتمع، كما أشاد الأستاذ عبدالله الصقيه بشركاء «نقاء» ودورهم الفاعل في إنجاح مثل هذه الفعاليّات، مؤكدًا شكره لجميع منسوبي الجمعية والمتطوعين وإسهامهم كمنظومة في نجاح جهود الجمعية.

من جانب آخر أشاد حاتم الشمري، مدير التواصل المؤسسي بشركة التصنيع الوطنية، شريك النجاح لجمعية «نقاء»، بالجهود المتميزة والقيمة التي تبذلها الجمعية ووجودها القوي في هذه المناسبات وغيرها، معربًا عن سعادته بنجاح عيادات التصنيع لمكافحة التدخين ووجودها الدائم في الفعاليّات الاجتماعية والقيام بدورها في توعية المجتمع بأخطار التدخين والإسهام في علاج المدخنين، ومؤكدًا اعتزاز التصنيع باستمرار الشراكة الفاعلة مع جمعية «نقاء» كشريك مبدع ومتميز.