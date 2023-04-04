ترميم أكثر من 150 منزلاً بمكة المكرمة للأسر المتعففة

استضاف رجل الأعمال عبدالله بن عبدالرحمن الجميح، فريق جمعية ترميم للتنمية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارتها عماد بن عبدالقادر المهيدب ومسؤول الإسكان التنموي الخيري المهندس عبدالرحمن الأسمري ومجموعة من رجال الأعمال.
وبدأ المهندس الأسمري بشرح وافٍ عن منجزات الإسكان الخيري التنموي خلال العام الماضي، فيما قدم المدير التنفيذي لجمعية ترميم الدكتور عبدالله آل دربه شرحًا عن المنجزات التي تمت خلال فترة وجيزة.
وأضاف أن الجمعية قامت بترميم أكثر من (150) منزلاً في منطقة مكة المكرمة للأسرة المتعففة، عقب ذلك قدم رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم عماد المهيدب عضوية لرجل الأعمال عبدالله الجميح في الجمعية العمومية، وأيضاً قدم له درعًا تكريميًا.
بعد ذلك تم تقديم عضوية فخرية من جمعية بادر للمستلزمات الطبية، من قبل رئيس مجلس الإدارة عايد الحربي عبدالله الجميح وأيضًا عضوية فخرية للدكتور حسن بصفر.