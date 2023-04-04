ترميم أكثر من 150 منزلاً بمكة المكرمة للأسر المتعففة

وأضاف أن الجمعية قامت بترميم أكثر من (150) منزلاً في منطقة مكة المكرمة للأسرة المتعففة، عقب ذلك قدم رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم عماد المهيدب عضوية لرجل الأعمال عبدالله الجميح في الجمعية العمومية، وأيضاً قدم له درعًا تكريميًا.