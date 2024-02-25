تحت رعاية أمير الباحة.. "الشهري" يشهد احتفال أهالي "قلوة" بيوم التأسيس

حيث اطلع "الشهري" على أركان الأسر المنتجة التي تحتوي على أكلات شعبية، متنوعة وحِرف يدوية، وقطع تراثية مختلفة، كما اطلع على سيارة الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية بالمحافظة، التي تقدم جميع خدمات الهوية الوطنية وكذلك خدمات أبشر.