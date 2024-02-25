تحت رعاية أمير الباحة.. "الشهري" يشهد احتفال أهالي "قلوة" بيوم التأسيس

تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، شهد محافظ قلوة؛ علي بن أحمد الشهري- مساء أمس الأحد على مسرح البلدية بمنتزه الفرشة بالمحافظة- احتفال الأهالي بذكرى يوم التأسيس، الذي نظمته الجهات الحكومية والأهلية.
حيث اطلع "الشهري" على أركان الأسر المنتجة التي تحتوي على أكلات شعبية، متنوعة وحِرف يدوية، وقطع تراثية مختلفة، كما اطلع على سيارة الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية بالمحافظة، التي تقدم جميع خدمات الهوية الوطنية وكذلك خدمات أبشر.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم القرآن الكريم، تلاه قصيدة وطنية للشاعر أحمد علي الملاسيه.
واختتم الحفل بأوبريت بعنوان (يوم بدينا) نفذته جمعية التنمية الأهلية، من كلمات الشاعر فلاح السعدي، أداء المنشدين خالد الحميدي وعمر العويفي، بمشاركة فرقة تهامة للفنون الشعبية بقيادة سلمان الطفيلي.