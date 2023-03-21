مدير الشؤون الإسلامية بنجران يفتتح عددًا من المساجد ويطلع على جاهزيتها

وألقى الدكتور العصيمي كلمة بهذه المناسبة، تطرق فيها إلى النعمة العظيمة التي نعيشها في هذه البلاد المباركة، والتي تهتم بعمارة المساجد عمارةً حسية ومعنوية، ورعاية هذه الدولة لنشر التوحيد وتطبيقه، والتزام السنة الغراء؛ منوهًا بأن هذه المساجد افتتحت بتوجيهات من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتذليل بعض العوائق؛ تنفيذًا لأوامر قيادتنا الرشيدة حفظها الله.