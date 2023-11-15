بمشاركة 14 ألف طالب .."تعليم ظهران الجنوب" يحتفل باليوم الدولي للتسامح

نفذت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب عددًا من الفعاليّات والبرامج بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، وذلك في مقر الإدارة والمدارس بجميع مراحلها الدراسية وتستهدف هذه الفعاليّات والبرامج نحو 14 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى منسوبي الميدان التعليمي، وبلغ عدد المدارس المشاركة في الفعاليّة (49) مدرسة.
جاء ذلك برعاية مدير التعليم بظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، على مسرح مركز التدريب التربوي بحضور مساعديه ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الاحتفاء نظمته وحدة التوعية الفكرية تضمن عددًا من الفقرات.
وقال ” آل فرحان” إن هذا الاحتفاء يأتي لتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش وإبراز وسطية منهج المملكة العربية السعودية المعتدل والذي يأتي انطلاقًا من الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.
وكانت إدارة الإشراف التربوي قد نفذت فعاليّة الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح حيث تضمنت الفعاليّة كلمة للمساعدة للشؤون التعليمية دعت فيها الجميع للتسامح والعمل بروح الفريق الواحد والحرص على التعامل الحسن بما يضمن حفظ الحقوق واحترامها.
وتضمنت الفعاليّة العديد من النصائح التربوية والمسابقات والمشاركات المختلفة بمشاركة العديد من الأقسام ( شؤون المعلمات - الموارد البشرية - المستخدمات - الاختبارات والقبول - نشاط الطالبات- الطفولة المبكرة).
يُشار إلى أن اليوم الدولي للتسامح يصادف يوم 16 نوفمبر من كل عام واحتفاء الإدارة بدأ من يوم الأحد ويستمر حتى يوم غدٍ الخميس.