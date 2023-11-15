بمشاركة 14 ألف طالب .."تعليم ظهران الجنوب" يحتفل باليوم الدولي للتسامح

نفذت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب عددًا من الفعاليّات والبرامج بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، وذلك في مقر الإدارة والمدارس بجميع مراحلها الدراسية وتستهدف هذه الفعاليّات والبرامج نحو 14 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى منسوبي الميدان التعليمي، وبلغ عدد المدارس المشاركة في الفعاليّة (49) مدرسة.