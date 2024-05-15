"الجلاجل" يزور جمعية "ابتسم" في القنفذة ويستعرض خدماتها العلاجية

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الجمعية العلاجية في المحافظة من خلال إجراء عمليات الأسنان للأطفال تحت التخدير الكامل، وكان في استقبال معاليه رئيس مجلس إدارة جمعية ابتسم الدكتور أيمن نوح، والمدير التنفيذي الأستاذ عبدالعزيز فتّني، وقُدّم للوزير تقريرًا خاصًا عن الشراكة المجتمعية بين ابتسم وصحة القنفذة.