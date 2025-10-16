أمانة الطائف تطرح حديقة الملك فيصل للاستثمار

وتُعد الحديقة من أكبر الحدائق في مدينة الطائف، إذ تمتد على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع، وتقع على جانب طريق الحوية (الطائف – الرياض). وتمثل إحدى أبرز مواقع التنزّه لأهالي وسكان وزوار ومصطافي الطائف منذ القدم، وتضم العديد من الخدمات، كما تمتاز بقربها من المدينة وضواحيها الشمالية وسهولة الوصول إليها من مختلف المحاور والطرق الرئيسة.