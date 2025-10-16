أمانة الطائف تطرح حديقة الملك فيصل للاستثمار

تعتزم أمانة الطائف طرح حديقة الملك فيصل بالقديرة للاستثمار في منافسة عامة، يوم الاثنين المقبل 20 أكتوبر 2025م، وذلك ضمن جهودها لتقديم خدمات ترفيهية ورياضية وسياحية وتجارية وتنموية عالية الجودة ومستدامة.
وتُعد الحديقة من أكبر الحدائق في مدينة الطائف، إذ تمتد على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع، وتقع على جانب طريق الحوية (الطائف – الرياض). وتمثل إحدى أبرز مواقع التنزّه لأهالي وسكان وزوار ومصطافي الطائف منذ القدم، وتضم العديد من الخدمات، كما تمتاز بقربها من المدينة وضواحيها الشمالية وسهولة الوصول إليها من مختلف المحاور والطرق الرئيسة.
واقترحت الأمانة على المستثمرين الراغبين في تطوير الحديقة إقامة العديد من الأنشطة والخدمات، مثل إنشاء الفنادق، ومناطق الاستجمام والنقاهة، والشاليهات، وأكاديمية رياضية، ومركز للمعارض والمؤتمرات، وقاعة متعددة الأغراض، إضافةً إلى ألعاب رياضية وترفيهية متنوعة، إلى جانب أنشطة تجارية تشمل المحالّ والمطاعم ومنافذ البيع وغيرها.