مدير بيئة مكة المكرمة يتفقد مسالخ العاصمة المقدسة للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية

وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة تحرص على تنسيق جهودها مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ فهي تحرص على الدعم والتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، ومع وزارة الحج والعمرة، ومع جميع الجهات الأمنية، مثل الشرطة، والمرور، والإدارة العامة للمجاهدين، ومع أمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وكدانة، ومشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لإدارة النفايات.