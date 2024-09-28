تزامنًا مع اليوم الوطني.. "محافظ مرات" يطلق برنامج "نماء وانتماء"

دشن محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ بديوان المحافظة برنامج "انتماء ونماء" الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي ٩٤.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ مرات لمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة مرات محمد البخيتي والشيخ موفق الحربي، حيث استمع المحافظ إلى كلمة تعريفية عن البرنامج.
يهدف البرنامج إلى التعريف بأهمية الاعتزاز بالوطن وحبه والانتماء له والرد على الشبهات المضللة نحو الانتماء والمواطنة، إضافة إلى بيان مكانة المملكة وإبراز جهودها.
يُذكر أن إدارة المساجد بمرات نظمت كلمة تعريفية عن البرنامج في جامع الملك فهد يوم الأربعاء الماضي بعد صلاة العشاء.