انطلاق القافلة الزراعية الإرشادية في "محايل عسير"

دشّن محافظ محايل عسير محمد بن فلاح القرقاح، تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم الخميس؛ القافلةَ الزراعية الإرشادية في محايل عسير.
جاء ذلك بحضور مدير إدارة الزراعة المهندس علي بن سيف القحطاني، نيابة عن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس عبدالله بن حسن الويمني.
وتشمل القافلةُ الزراعية 40 جناحًا متنوعًا لأسر منتجة ونحّالين ومشاتل، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية.
كما تحتوي على ديوانية إرشادية لتنظيم ورش تطبيقية إرشادية زراعية، ومعرض مرئي لتقديم أفلام إرشادية خاصة بالزراعة، وركن خاص بتقديم الهدايا، واستوديو متنقّل يضمّ فعاليات القافلة طوال ثلاثة أيام، إضافة إلى تنفيذ 15 ورشة تطبيقية في المحافظات المجاورة، ومسرح للفعاليات في ساحة نادي الشهيد من الساعة 4 إلى 10 مساء، وتحظى باهتمام كبير من قبل الزوار والرواد.