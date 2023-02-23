انطلاق القافلة الزراعية الإرشادية في "محايل عسير"

كما تحتوي على ديوانية إرشادية لتنظيم ورش تطبيقية إرشادية زراعية، ومعرض مرئي لتقديم أفلام إرشادية خاصة بالزراعة، وركن خاص بتقديم الهدايا، واستوديو متنقّل يضمّ فعاليات القافلة طوال ثلاثة أيام، إضافة إلى تنفيذ 15 ورشة تطبيقية في المحافظات المجاورة، ومسرح للفعاليات في ساحة نادي الشهيد من الساعة 4 إلى 10 مساء، وتحظى باهتمام كبير من قبل الزوار والرواد.