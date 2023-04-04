3.2 مليون مستفيد من تمور مؤسسة الراجحي الخيرية عبر 141 جمعية أهلية

من جانب آخر، كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، أن الجمعية دشنت بداية هذا العام منصتها الخاصة بالمنح العيني، والتي تيسّر على الجمعيات الأهلية تقديم طلبات المنح ورفع التقارير من خلالها، مؤكدًا توزيع أكثر من 1000 طن من تمور مؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية لتغطية احتياجات 141 جمعية أهلية بزيادة وصلت 23% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن البرنامج يعزز دور المؤسسة في تمكين الجمعيات الأهلية بالمملكة؛ لتحقيق أهدافهم الاجتماعية والإغاثية ورفع جودة الحياة للمستفيدين، وتوفير احتياجاتهم خاصة من التمور قبل شهر رمضان المبارك.