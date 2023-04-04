3.2 مليون مستفيد من تمور مؤسسة الراجحي الخيرية عبر 141 جمعية أهلية

وزّعت جمعية التمور للخدمات الإنسانية أكثر من 1000 طن من تمور مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، حيث استفاد منها أكثر من 3.2 مليون مستفيد، من خلال 141 جمعية أهلية في 13 منطقة بالمملكة و15 موقعًا لتفطير الصائمين في الحرمين الشريفين.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة د. عبدالرحمن العريني أن برنامج توزيع التمور على الجمعيات الأهلية لعام 1444هـ - 2023م يأتي من خلال تمكين الجمعيات الأهلية من تحقيق أهدافها في مساندة المحتاجين وتلبية احتياجاتهم المعيشية، خاصةً مع دخول شهر رمضان المبارك والقيام بواجب الضيافة لضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين وتوفير تمور التفطير لهم.
من جانب آخر، كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، أن الجمعية دشنت بداية هذا العام منصتها الخاصة بالمنح العيني، والتي تيسّر على الجمعيات الأهلية تقديم طلبات المنح ورفع التقارير من خلالها، مؤكدًا توزيع أكثر من 1000 طن من تمور مؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية لتغطية احتياجات 141 جمعية أهلية بزيادة وصلت 23% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن البرنامج يعزز دور المؤسسة في تمكين الجمعيات الأهلية بالمملكة؛ لتحقيق أهدافهم الاجتماعية والإغاثية ورفع جودة الحياة للمستفيدين، وتوفير احتياجاتهم خاصة من التمور قبل شهر رمضان المبارك.
ولفت د.التويجري إلى أن برنامج توزيع التمور يأتي امتدادًا لمبادرات الجمعية التي تهدف إلى تمكين قطاع التمور في العمل التنموي والاجتماعي، ورفع كفاءة التبرعات العينية من التمور والمحافظة عليها، والتقليل من الهدر والفقد في قطاع التمور.