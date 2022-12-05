"تقنية البنات" بجدة تختتم برنامج "اليوم التقني للمستجدات"

واستُهلّ اللقاء الذي استمر ليومين بكلمة عميدة الكلية الدكتورة عفراء اللياتي، رحّبت فيها بالمستجدات وحثّتهن على الالتزام بالحضور من اليوم الأول، والتعرف على أنظمة الكلية، ومعرفة ما لهن وما عليهن؛ متمنية لهن التوفيق والنجاح.