"تقنية البنات" بجدة تختتم برنامج "اليوم التقني للمستجدات"

اختتمت الكلية التقنية للبنات بجدة، برنامج تهيئة المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الثاني، والبالغ عددهن 628 متدربة في مختلف التخصصات؛ منها المحاسبة، والتجارة الإلكترونية، والإدارة المكتبية، والتجميل، والتزيين النسائي، وتصميم الأزياء، والخياطة.
أقيم البرنامج في مقر الكلية بهدف تعريفهن بلوائح التدريب وأنظمته ومميزات الالتحاق بالكلية، بإشراف وكيلة شؤون المتدربات إيمان العزيزي، وتنفيذ المرشدات الطلابيات هنادي عبدالرزاق، وريم الكريديس، وإيمان الحربي.
واستُهلّ اللقاء الذي استمر ليومين بكلمة عميدة الكلية الدكتورة عفراء اللياتي، رحّبت فيها بالمستجدات وحثّتهن على الالتزام بالحضور من اليوم الأول، والتعرف على أنظمة الكلية، ومعرفة ما لهن وما عليهن؛ متمنية لهن التوفيق والنجاح.
وجرى خلال البرنامج توضيح خدمات التوجيه والإرشاد، والتعريف بإجراءات القبول والتسجيل في الكلية، والتعريف بصندوق المتدربين، ولوائح السلوك والمخالفات، وحقوق وواجبات المتدربات.
وتخلل البرنامج شرحُ رئيسات الأقسام للخطط التدريبية، كما قُدّم شرح بنظام رايات ونظام البلاك بورد، وأنماط التدريب المتبعة في الكلية كالتدريب المدمج والتدريب الذاتي.
واختُتم بجولة تعريفية عن الكلية ومرافقها.