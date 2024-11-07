200 ألف طالب ينهون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالطائف

أنهى أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، بمدارس الإدارة العامة للتعليم بالطائف "العام الحكومي والأهلي والأجنبي"، أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1446هـ.
جاء ذلك في جو يسوده الهدوء والاطمئنان ودون معوقات تُذكر، على مدى خمسة أيام.
وواصلت المدارس رصد درجات الطلبة في الاختبارات، وتدقيقها لكل الصفوف والمراحل الدراسية، إضافةً إلى استخراج نتائج الفصل الأول وكشوف الدرجات، واستكمال رفع النتائج على نظام "نور" اليوم.
وذلك بمتابعة حثيثة من مديري ومديرات المدارس، والهيئة الإدارية والتعليمية، ضمن منظومة تعليمية واحدة، بتعاون من شركاء النجاح أولياء الأمور.
ويتمتع الطلاب والطالبات والهيئتان الإدارية والتعليمية بالمدارس، بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، حتى 14 جمادى الأولى 1446هـ.
ويعود الطلاب والطالبات إلى مدارسهم -بإذن الله تعالي- يوم الأحد، 15 جمادى الأولى، في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، وفق التوقيت الشتوي؛ إذ سيكون موعد الاصطفاف الساعة 07:15 صباحًا وبداية الحصة الأولى 07:30 صباحًا.
وباركت الإدارة العامة للتعليم في الطائف، للطلاب والطالبات إنجازاتهم خلال الفصل الدراسي الأول، مثمنةً جهود مديري ومديرات المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية فيها، ومشيدةً بجهود وتعاون أولياء الأمور، متمنيةً للجميع إجازة سعيدة.