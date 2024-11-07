200 ألف طالب ينهون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالطائف

ويعود الطلاب والطالبات إلى مدارسهم -بإذن الله تعالي- يوم الأحد، 15 جمادى الأولى، في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، وفق التوقيت الشتوي؛ إذ سيكون موعد الاصطفاف الساعة 07:15 صباحًا وبداية الحصة الأولى 07:30 صباحًا.