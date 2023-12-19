بفعاليات متنوعة…"تعليم الرياض" يحتفي بـ"العربية" لغة الشعر والفنون

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار: "العربية لغة الشعر والفنون"، والذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام.
وجسّد طلاب وطالبات الإدارة العامة لتعليم الرياض احتفاءهم بهذه المناسبة عبر عدد من الفعاليات والبرامج المتنوعة، حيث خصصت الإذاعة المدرسية وخلال ثلاثة أيام للحديث عن هذه اللغة الخالدة، التي تعد وسيلة للتواصل والإرث الثقافي العظيم وجسرًا يربط بين الأجيال والثقافات المختلفة ومصدر إلهام الشعراء والكتَّاب، فهي تعبير عن جمال الفكر والأدب.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أعدت خطة شاملة للاحتفاء بهذا اليوم، شملت العديد من البرامج والفعاليات، تهدف إلى إبراز دور المملكة الرائد في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها محلياً ودولياً.
وأشار الثميري إلى أن مدارس "تعليم الرياض" سخرت وعلى مدى ثلاثة أيام برامج الإذاعة المدرسية للاحتفاء بهذا اليوم وإبراز جماليات اللغة العربية ودورها المتميز في نشر الثقافة والعلم والأدب والفنون، بالإضافة إلى تخصيص مسرحيات متنوعة للفخر بهذه اللغة، وتوعية النشء بعلماء والأدباء العرب.
وبيّن الثميري أن حسابات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس نشرت عدداً من المواد الإعلامية المتنوعة للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد نظّمت ورشة عمل بعنوان "اللغة العربية.. لغة الشعر والفنون والتعليم" عبر منصة (zoom) بمشاركة عددٍ من أساتذة الجامعات والمختصين في علم اللغة العربية.