بفعاليات متنوعة…"تعليم الرياض" يحتفي بـ"العربية" لغة الشعر والفنون

وجسّد طلاب وطالبات الإدارة العامة لتعليم الرياض احتفاءهم بهذه المناسبة عبر عدد من الفعاليات والبرامج المتنوعة، حيث خصصت الإذاعة المدرسية وخلال ثلاثة أيام للحديث عن هذه اللغة الخالدة، التي تعد وسيلة للتواصل والإرث الثقافي العظيم وجسرًا يربط بين الأجيال والثقافات المختلفة ومصدر إلهام الشعراء والكتَّاب، فهي تعبير عن جمال الفكر والأدب.