محافظ بيشة يستقبل مدير "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" بعسير

استقبل محافظ بيشة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، في مكتبه، اليوم الخميس، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني، والوفد المرافق، الذي يزور المحافظة في جولة تفقدية.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالمدير العام، متمنياً له التوفيق في زيارته للمحافظة، مثنياً على جهود جميع العاملين بالوزارة لخدمة الوطن وأهالي المحافظة.
كما زار المدير العام "الشهراني"، رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي؛ حيث بحث سبل التعاون في تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات، ورفع مستوى الوعي من خلال المفاهيم والممارسات، وإيجاد وسـائل رصد وبرامج للقطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، ورصد الاحتياجات التنموية لخدمة شرائح المجتمع.
كما زار "الشهراني" والوفد المرافق له، مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة ومكتب العمل ومكتب الضمان الاجتماعي ببيشة؛ لمتابعة سير العمل.
واستمع "الشهراني" إلى أبرز التحديات وسبل معالجتها، والفرص التطويرية المتاحة والعمل على تنفيذها، مؤكداً أهمية خدمة المواطنين والمواطنات وكل العملاء على الوجه المطلوب، داعياً جميع العاملين بالمحافظة إلى مواصلة بذل الجهود، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية للوزارة، وفي تطوير سوق العمل ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء.