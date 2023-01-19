محافظ بيشة يستقبل مدير "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" بعسير

استقبل محافظ بيشة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، في مكتبه، اليوم الخميس، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني، والوفد المرافق، الذي يزور المحافظة في جولة تفقدية.