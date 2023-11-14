محافظ الجبيل يتابع استعدادات مواجهة مخاطر الأمطار والسيول

ترأّس محافظُ الجبيل منصور بن زيد الداود، اليوم الثلاثاء، اجتماعَ اللجنة الفرعية للدفاع المدني، في مقرّها بالمحافظة، بحضور مديري الجهات المعنية أعضاء اللجنة.
وأثنى محافظ الجبيل على تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، والتي أسهمت في نجاح أعمال الدفاع المدني بالمحافظة.
وأكّد "الداود" حرصَ واهتمام أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على سلامة المواطنين والمقيمين، ومتابعتهما الكريمة للخطط الوقائية، وضرورة توفير مقومات النجاح لجهود الدفاع المدني في محافظة الجبيل.
واستعرض الاجتماعُ عددًا من الموضوعات ومناقشتها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها؛ منها التأكيد على جاهزية كل الجهات الحكومية والخاصة المعنيّة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ.
وأكّد الاجتماعُ على تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في المنشآت الهامة، ومتابعة الاستعدادات من قبل الجهات المعنية؛ لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول.
وأيضًا متابعة إنجاز مشروعات تصريف مياه الأمطار بأحياء الجبيل، ومواصلة تنسيق الجهود بين أعضاء اللجنة لسلامة الأرواح والممتلكات في الجبيل.