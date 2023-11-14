محافظ الجبيل يتابع استعدادات مواجهة مخاطر الأمطار والسيول

وأكّد "الداود" حرصَ واهتمام أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على سلامة المواطنين والمقيمين، ومتابعتهما الكريمة للخطط الوقائية، وضرورة توفير مقومات النجاح لجهود الدفاع المدني في محافظة الجبيل.