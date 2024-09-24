اليوم الوطني.. "وادي القرى" بالعلا وديوانية الحسين بالرياض ينظمان ندوة ثقافية

بعد ذلك، بدأ المشاركون الحديث عن إنسانية المملكة في مجال حضورها الدائم في دعم المنظمات الدولية، ووصولها الآونة الأخيرة إلى أرقام قياسية تحدثت عنها وكالات الأنباء العالمية، الذي يعد قفزة في تنمية العمل الإنساني بقيادة المملكة عالميًا.