اليوم الوطني.. "وادي القرى" بالعلا وديوانية الحسين بالرياض ينظمان ندوة ثقافية

نظم مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا، بالتعاون مع ديوانية الحسين التاريخية بالرياض، اليوم الثلاثاء، ندوة ثقافية بعنوان: "إنسانية المملكة" عبر تطبيق "زوم".
وشارك في الندوة، مندوب المملكة الدائم لدى اليونسكو سابقًا الدكتور إبراهيم البلوي، والمحلل السياسي اللواء عبدالله القحطاني، والناقدة والكاتبة من جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فاطمة إلياس، والدكتور إبراهيم العتيق من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة.
وتولى إدارة الفعالية مدير عام إذاعات جدة سابقًا الشاعر والإعلامي سلامة الزيد، وافتتحها صاحب مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا سالم بن عبدالرحمن البلوي، بالنيابة عن المشرف العام على ديوانية الحسين التاريخية بالرياض المستشار عبدالعزيز آل حسين.
ورحب "البلوي" بالمشاركين، ومهنئًا بحلول هذه المناسبة السعيدة التي تعم بالفرحة جميع أرجاء الوطن الغالي، ومقدمًا أسمى آيات التهنئة والتبريك للقيادة الرشيدة ولكل أبناء هذا الوطن المعطاء.
بعد ذلك، بدأ المشاركون الحديث عن إنسانية المملكة في مجال حضورها الدائم في دعم المنظمات الدولية، ووصولها الآونة الأخيرة إلى أرقام قياسية تحدثت عنها وكالات الأنباء العالمية، الذي يعد قفزة في تنمية العمل الإنساني بقيادة المملكة عالميًا.
وأوضحوا أن إنسانية المملكة بناء متكامل وضع لبنته الأولى المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-؛ عندما بدأت في عهده برامج الابتعاث الأولى التي تستهدف الاستثمار في الإنسان السعودي.