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شراكة بين جمعية "كبار السن" و"وقف ديوانية آل حسين" للتعاون في المجالات الاجتماعية

تشمل الاتفاقية التوعية بحقوق كبار السن وتمكينهم وطرق مساعدتهم
شراكة بين جمعية "كبار السن" و"وقف ديوانية آل حسين" للتعاون في المجالات الاجتماعية
سبق
سبق

وقعت جمعية كبار السن الأهلية و"وقف ديوانية آل حسين التاريخية" اتفاقية شراكة للتوعية بحقوق كبار السن وتمكينهم وطرق المحافظة على حقوقهم ومساعدتهم.

ويشمل الاتفاق التعاون في المجالات الاجتماعية والفعاليات والمشاريع الاستثمارية لخدمة مستفيدي الجمعية.

وممثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة ندى البواردي، وممثل وقف الديوانية المهندس إبراهيم آل حسين، وبحضور المستشار عبدالعزيز آل حسين، والمخرج عبدالله الزهراني، وعدد من الضيوف والإعلاميين.

يشار إلى أن ذلك يأتى حرصًا من الطرفين على تحقيق تعاون مثمر وبنّاء لتحقيق الشراكة المجتمعية المتبادلة في التوعية والتثقيف بحقوق كبار السن، وتمكينهم وطرق المحافظة على حقوقهم، ومساعدتهم على تحسين حالهم وتحقيق جودة الحياة.

كبار السن
جودة الحياة
جمعية كبار السن الأهلية

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