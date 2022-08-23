شراكة بين جمعية "كبار السن" و"وقف ديوانية آل حسين" للتعاون في المجالات الاجتماعية

يشار إلى أن ذلك يأتى حرصًا من الطرفين على تحقيق تعاون مثمر وبنّاء لتحقيق الشراكة المجتمعية المتبادلة في التوعية والتثقيف بحقوق كبار السن، وتمكينهم وطرق المحافظة على حقوقهم، ومساعدتهم على تحسين حالهم وتحقيق جودة الحياة.