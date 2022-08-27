إدارة تعليم "رجال ألمع" تستقبل 15 ألف طالب وطالبة.. غدًا الأحد

ونوه إلى دور القيادات التعليمية "بنين" و"بنات" والمشرفين والمشرفات والخطط الإجرائية المعمول بها لإنجاح مسيرة العملية التعليمية، داعيًا لتضافر الجهود، واستمرار كفاءة الأداء المدرسي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، للرقي بالأداء المدرسي، راجيًا التوفيق للطلاب والطالبات، مطلع العام الدراسي الجديد.