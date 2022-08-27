إدارة تعليم "رجال ألمع" تستقبل 15 ألف طالب وطالبة.. غدًا الأحد

أنهت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، استعداداتها لاستقبال أكثر من 15 ألف طالب وطالبة مع معلميهم ومعلماتهم، غدًا الأحد، تحت شعار "العالم ينتظرك"، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ.
ورحب مدير التعليم أحمد بن يحيى العرفجي، بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات الذين سيستهلون عامهم الدراسي الجديد بطموحات وهمم عالية، مرحّباً في الوقت ذاته بالمعلمين والمعلمات.
وقال: إن اللجان والإدارات والأقسام ذات العلاقة أكملت الجاهزية والاستعداد منذ وقتٍ مبكر؛ لضمان انطلاق العملية التعليمية بكل يسر وسهولة وفي بيئات جاذبة ومهيأة.
وأضاف: سيكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6:45 وتبدأ الحصة الأولى 7:00 صباحًا، على أن يطلق قسم التوجيه والإرشاد برنامجي "التمهيدي والتهيئة الإرشادية" في مدارس المحافظة ابتداءََ من صباح غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس من الأسبوع ذاته.
وشدد على أهمية رفع التقارير أولاً بأول ومتابعة الاحتياج في كلّ المجالات لتقديم الدعم الفني والتقني والتربوي، بهدف متابعة العملية التعليمية، والمساهمة في تحسين نواتج التعلّم.
ونوه إلى دور القيادات التعليمية "بنين" و"بنات" والمشرفين والمشرفات والخطط الإجرائية المعمول بها لإنجاح مسيرة العملية التعليمية، داعيًا لتضافر الجهود، واستمرار كفاءة الأداء المدرسي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، للرقي بالأداء المدرسي، راجيًا التوفيق للطلاب والطالبات، مطلع العام الدراسي الجديد.
وأشاد بدور مديري ومديرات المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية في كل مدرسة نحو عام دراسي مميّز وحافل بالإنجازات التعليمية بتعاون منظومة المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.